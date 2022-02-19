Зеленський: Україна вчетверте ініціює консультації в рамках Будапештського меморандуму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму.

«З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Безуспішно. Україна робить це вчетверте. Але і Україна, і я – робимо це востаннє», – сказав Зеленський 19 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

За його словами, якщо консультації щодо Будапештського меморандуму не відбудуться або не дадуть бажаного результату, то Україна вважатиме, що він не працює і усі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів.

Президент додав, що доручив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі скликати консультації.

Зеленський додав, що за відмову від третього в світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки.

«Зброї у нас немає. Як і безпеки. Немає частини території... А головне – немає мільйонів наших громадян», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що від російської загрози Україна захищатиметься з підтримкою від партнерів чи без неї.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.

Розвідка США вважає заяви російського Міноборони про відведення військ від кордону з Україною навмисним обманом, «хитрістю», спрямованою на те, щоб ввести в оману Сполучені Штати Америки й інші держави, написало видання The Washington Post 18 лютого із посиланням на чотирьох американських посадовців.

Президент США Джо Байден вважає, що російський лідер Володимир Путін уже ухвалив рішення про нову масштабну агресію проти України. Про це він заявив у Білому домі 18 лютого, відповідаючи на пряме запитання журналіста про це.

«На цей момент я думаю, що він ухвалив таке рішення, я маю підстави так говорити», – сказав американський президент.