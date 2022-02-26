КМДА попереджає про активні бойові дії, просить киян бути обережними

На вулицях Києва відбуваються бойові дії, повідомляє Київська міська державна адміністрація близько 4 ранку.

«Просимо зберігати спокій та бути максимально обережними! Якщо ви в укритті — не залишайте його зараз. Якщо ви вдома — не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтеся у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, та прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків від куль», – йдеться в повідомленні.

У разі увімкнення сирен міська влада просить містян негайно прямувати до найближчих укриттів.

Раніше Сухопутні війська ЗСУ повідомили про відбиття нападу на військову частину.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».