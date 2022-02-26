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Київ: вибухи біля проспекту Перемоги, ЗСУ повідомляють про відбиття нападу на військову частину

Фото вибуху в Києві

В районі проспекту Перемоги і метро «Берестейська» в Києві було чути вибухи і стрілянину – про це свідчать відео очевидців, отримане Радіо Свобода.

Сухопутні війська Збройних Сил повідомили, що російські сили атакували одну з військових частин у столиці, розташовану в цьому ж районі.

«Військові злочинці РФ атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги. Напад відбито», – йдеться в повідомленні.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Мапа: де в Україні повідомляють про звуки вибухів (оновлюється)
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