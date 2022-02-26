ЗСУ відтісняють російських диверсантів із Києва, тривають бої – Безугла

Збройні сили України витісняють диверсійно-розвідувальні групи Росії з Києва, повідомила народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови комітету з питань нацбезпеки Мар’яна Безугла 26 лютого.

«ЗСУ витісняють ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи) з Києва. Тривають бої», – написала вона.

Військове командування офіційно наразі не повідомляло про витіснення ДРГ зі столиці.

Раніше Сухопутні війська Збройних сил повідомили про відбиття нападу на військову частину в столиці, в районі проспекту Перемоги.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».