Васильків: бої тривають на центральній вулиці міста – міська голова

Бої у Василькові, що на Київщині, тривають на центральній вулиці Декабристів – про це повідомила міська голова Наталія Баласиневич в ефірі каналу «Рада».

«У нас йдуть дуже запеклі бої на центральній вулиці міста… Вона повністю зайнята боями. На щастя, зараз є хороша інформація, яку я не можу озвучувати в ефірі. Ми бачимо, що наші Збройні сили дуже згуртовані, їхня тактика дуже продумана, йде величезна підмога», – сказала вона.

Баласиневич зазначила водночас, що серед захисників міста є втрати.

«Багато поранених, на жаль, є 200-ті, але ми віримо в своїх воїнів і переконані, що і Васильків, і Київ, всі решта українських міст обов’язково вистоять», – додала очільниця Василькова.

Раніше Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про важкі бої у Василькові.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».