Васильків – під контролем українських військових, бої закінчуються – влада

Бої і місті Василькові Київської області, що тривали всю ніч, закінчуються. Про це у телеграмі повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України з посиланням на місцеву владу.



Місто залишається під контролем українських військових, повідомила у фейсбуці міська голова Наталія Баласинович.



«Російські десантники висадились з парашутами на полях, лісах і селах нашої громади. Найстрашніше було на вулиці Декабристів, там були бої, вулиця палала. Вони мріяли захопити наш аеродром, щоб розмістити свої бойові частини, але наша 40-а бригада потужна і відбила атаку», – зауважила вона.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

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24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».