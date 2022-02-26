МВС повідомляє про активність російських дронів біля узбережжя Чорного моря та Дунаю

Російська армія намагається здійснювати розвідку узбережжя Чорного моря та ріки Дунай за допомогою безпілотників, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Надранок 26 лютого на ділянці Ізмаїльського прикордонного загону спостерігається активність ворожих дронів. Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 кілометра розвідують узбережжя Чорного моря та ріки Дунай», – зазначають у відомстві.

Міністерство додає, що проти безпілотників при наближенні відкривають вогонь та інформують про них командування Повітряних сил ЗСУ.

Раніше Державна прикордонна служба повідомила про збиття безпілотника, який атакував корабель Морської охорони Держприкордонслужби України «Григорій Куроп’ятніков».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».