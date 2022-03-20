За день гуманітарними коридорами вдалося евакуювати понад 7 тисяч людей – Верещук

За день, 20 березня, гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 7 295 людей. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона зазначила, що із оголошених семи коридорів спрацювало чотири.

За словами Верещук, з Маріуполя до Запоріжжя вдалося евакуювати 3 985 людей – автобусами та особистим транспортом. Вона додала, що у понеділок, 21 березня, до Маріуполя планують відправити 50 автобусів із Запоріжжя.

Окрім того, жителів Маріуполя збираються евакуювати автобусами з міста Мангуш, та населених пунктів поблизу нього.

Верещук також повідомила, що на Київщині із села Бобрик до Броварів вдалося евакуювати 2 тис. осіб, з Тарасівки – до Броварів – 1 310 осіб. За її словами, евакуацію з міста Бородянка до Білої Церкви було зірвано через порушення «режиму тиші» російськими військами.

З Харкова, як розповіла віцепрем’єрка, вдалося доставити гуманітарну допомогу у селище Рогань, але доставка допомогу у селище Мала Рогань була зірвана.

Вона додала, що сьогодні зник зв’язок із шістьма людьми, які доставляли гуманітарну допомогу у Вовчанськ. Голова Харківської ОГА Олег Синєгубов раніше припускав, що колону могли захопити російські військові.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.