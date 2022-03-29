У Запорізькій ОВА підтвердили викрадення журналістки військами РФ

На території Запорізької області військові РФ викрали місцеву журналістку Ірину Дубченко. У Запорізькій обласній військовій адміністрації заявили, що інформацію про її викрадення напередодні, 28 березня, отримала спеціальна група, яка займається пошуком і звільненням людей, протиправно затриманих російськими військовими. Деталей події у військовій адміністрації не розголошують.

«Вчора надійшла заява щодо викрадення нашої журналістку Ірини Дубченко. Хочу звернутися до рідних і близьких. Відповідне реагування на сьогоднішній момент здійснено. Вказана інформація передана на певні структури і здійснюються певні заходи реагування. Розумію, що дуже багато громадян хочуть почути певні алгоритми, механізми дії, але з метою безпеки наших громадян, нерозголошення персональних даних, ми не можемо розголошувати цю інформацію. Відповідна інформація надається лише близьким і рідним та, відповідно, правоохоронним органам», – повідомила 29 березня Антоніна Шостак, уповноважена при Запорізькій ОВА з питань дотримання норм міжнародного права щодо цивільних, протиправно затриманих окупаційними силами РФ.

28 березня інформацію про викрадення Ірини Дубченко оприлюднив у соцмережах запорізький кореспондент телеканалу «1+1» Яків Носков.

Інформацію про те, що журналістку затримали російські військові 26 березня у коментарях до допису Якова Носкова підтвердила і її сестра Олександра Дубченко.

Це не перший випадок викрадення російськими військовими журналістів на території Запорізької області. Так, вони затримували, а згодом звільнили журналістку hromadske Вікторію Рощину, журналістів одного з мелітопольських медіа-холдингів і його видавця разом із дружиною і дочкою. Також раніше російські військові у Бердянську захопили редакцію тамтешнього медіа-холдингу і упродовж декількох годин утримували в ній журналістів.