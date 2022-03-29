У Львові згадали викрадених військами РФ мирних українців

У Львові відбулась акція на підтримку цивільних українців, викрадених насильницьким способом російськими військовими. На одній з стін будинку у місті спроектували фотографії облич людей і зачитали імена.

«Таких людей ми нарахували понад пів сотні на сьогодні. Понад 30 людей залишаються в заручниках. Ми не знаємо про їхнє місцезнаходження і в яких умовах вони утримуються. Найбільше викрадено людей з територій, які протягом війни окупувала Росія, з міст, які перебувають в облозі, як Маріуполь. Ми розпочали громадську кампанію #TheTaken, щоб розповісти історії цих людей, привернути увагу до них», ‒ розповіла Анастасія Москвичова, дослідниця Центру прав людини ZMINA.

Серед викрадених – переважно журналісти, активісти, громадські діячі, які є місцевими лідерами. З ними немає зв’язку, нічого невідомо про їхнє місце перебування. Щодня кількість викрадених українців зростає, зазначають правозахисники.

Громадська ініціатива з вимогою звільнити українців, яких утримують у заручниках російські військові, розпочалась у соціальних мережах. Організатори сподіваються на реакцію світу щодо воєнних злочинів, які чинить Росія на території України, що всі викрадені українці будуть звільнені і повернуться додому. А також просять усіх долучитись до ініціативи і повідомляти про зниклих громадян України.

Акція у Львові тривала коротко, організатори змушені були її завершити через повітряну тривогу.