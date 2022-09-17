Крим-2023: як Україна повертатиме Крим? Тактика ЗСУ

Україні під силу повністю ізолювати Крим, і тоді на Крим чекає доля українського острова Зміїний, каже Браян Кларк, директор Центру оборонних концепцій та технологій Гудзоновського інституту. Український військовий оглядач Олександр Коваленко також вважає, що тактика ЗСУ в Криму буде такою самою, як і з островом Зміїний: знищити всю логістику і взяти російські війська змором, змусити їх відмовитися від Криму. Операції з деокупації Криму можуть розпочатися 2023-го, – пише Валерій Залужний. Для цього потрібне додаткове озброєння від країн-партнерів та створення додаткових від 10-ї до 20-ї бригад ЗСУ.