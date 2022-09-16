У Криму набирають «добровольців» у 810 бригаду морської піхоти РФ. Вона втратила до 85% особового складу

В окупованому Криму шукають «добровольців» до російської 810-ої бригади морської піхоти «для виконання спеціальної військової операції» (так у Росії називають повномасштабне військове вторгнення в Україну).

Як повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, оголошення з такою інформацією розклеєні на автостанціях у Криму, зокрема в Бахчисараї.

В оголошенні сказано, що тих, хто підписав контракт, «готуватимуть найкращі військові фахівці протягом 10 днів». Контракт пропонують підписати на пів року і на рік. При цьому щомісячне грошове утримання обіцяють у вигляді 185-255 тисяч рублів.

За даними Генштабу ЗСУ, дислокована в Севастополі 810-а окрема гвардійська бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії втратила до 85% особового складу.

Раніше підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) заявив, що у Криму формують «два батальйони добровольців» для участі у війні Росії проти України.

Підконтрольна Росії влада Криму і Севастополя не називає точну кількість загиблих і поранених військових із півострова. Міноборони РФ останнім часом не повідомляє про свої втрати в Україні.

Наразі російська влада Севастополя офіційно повідомила про загибель на материковій Україні не менше ніж 40 російських військових, які жили в Севастополі.