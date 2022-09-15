Аксьонов заявив про підготовку двох батальйонів «добровольців» із Криму для війни в Україні

Підконтрольний Росії голова окупованого Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) заявив, що на півострові формують «два батальйони добровольців» для участі у війні Росії проти України.

Про це Аксьонов заявив у відповідь на заклик голови Чечні Рамзана Кадирова «навчити й укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців» у кожному регіоні Росії для відправки в Україну.

«Крим уже виставив понад 1200 добровольців і формує ще два батальйони. Ми повністю забезпечуємо їх екіпіруванням, засобами захисту, зв’язку та розвідки», – написав Аксьонов у своєму телеграм-каналі.

Підконтрольна Росії влада Криму і Севастополя не називає точну кількість загиблих і поранених військових із півострова. Міноборони Росії останнім часом не повідомляє про свої втрати в Україні.

У Севастополі за пів року виділили по одному мільйону рублів сім’ям 41 російського військового, які загинули у війні РФ проти України.

Наприкінці липня представниця президента України в АРК Таміла Ташева повідомила, що в Криму вже поховали щонайменше 125 російських військових, які загинули у війні Росії проти України.

За даними української розвідки, дислокована в Севастополі 810-та окрема гвардійська бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втратила щонайменше 300 російських військових.

Наразі підконтрольна Росії влада Севастополя офіційно повідомила про загибель на материковій Україні лише 40 російських військових, які жили в Севастополі.

Раніше Аксьонов визнав втрати серед російських військових із Криму під час вторгнення Росії в Україну, але не назвав їх кількість. Крим.Реалії повідомляли, що похорони російських військових відбувалися в Алушті, Судаку, Саках, Керчі та Ялті.