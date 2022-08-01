На Херсонщині деокуповано 46 населених пунктів – ОВА

У Херсонській області на даний час деокуповані 46 населених пунктів, повідомив виконувач обов’язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

«На Херсонщині на сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більша частина – це північ (області – ред.), що межує з Дніпропетровською областю, і небагато на півдні, на межі з Миколаївською областю», – сказав Бутрій на брифінгу 1 серпня.

За його словами, населенню все одно бажано евакуюватися до більш безпечних регіонів до повного звільнення області. В.о. голови ОВА додав, що на деокупованій території «є села, які практично зруйновані, на 90%,» і вони й тепер перебувають під постійними обстрілами.

У ніч на 27 липня оперативне командування «Південь» повідомило про звільнення Андріївки у Херсонській області. За кілька днів до цього було звільнене Лозове.



18 липня президент Володимир Зеленський заявляв, що від 24 лютого українським силам вдалося звільнити 1028 міст і селищ, ще 2621 – перебувають під російською окупацією.