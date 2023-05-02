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На окупованій частині Запорізької області війська РФ посилюють поліцейський режим – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти на півдні України, архівне фото

На тимчасово окупованій частині Запорізької області російські війська посилюють поліцейський режим, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Зокрема, в населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацьке, загарбники заборонили в’їзд цивільним особам без місцевої реєстрації», – йдеться у зведенні.

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Також Генштаб ЗСУ інформує, що у тимчасово окупованій Горностаївці на Херсонщині є «значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів, на відміну від стійкого зв’язку національних операторів України» – місцеве командування російських окупаційних військ це пояснює результатами ураження, яке завдають Збройні Сили України.

На початку повномасштабного вторгнення російські війська окупували частину території Запорізької області.

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