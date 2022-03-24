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Екокатастрофи через мор курей на птахофабриці під Херсоном вдалося уникнути – Держекоінспекція

Ілюстраційне фото

Курей із птахофабрики «Чорнобаївська», яка розташована під Херсоном, вдалося роздати людям, а тих, що вимерли, вдалося захоронити. Про це кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я» повідомив начальник Державної екологічної інспекції Південного округу Костянтин Сивак.

«Екологічної катастрофи уникнути вдалося. Кожного дня виходили зміни, вирізали цих курей, частково роздавали непотрошених, коли можливості вирізати не було, роздавали живцем. Тих, що випустили, люди (з навколишніх селищ – ред.) тримають у курятниках. А тих, що вимерли, захоронили. Спочатку була ініціатива залишити хоча б молоде поголівʼя. Але з огляду на те, що пташиний послід необхідно якось переробляти, а фірми, які це роблять, не працюють... » – сказав Сивак.

За його словами, говорити про кількість курей, які вимерли, складно, і можна керуватися лише непідтвердженими даними.

«Ніхто не рахував, скільки захоронили, скільки роздали. Це був район бойових дій», – сказав Сивак.

Одна з найбільших у Європі птахофабрик через дії російських окупаційних сил залишилася без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію. Через це Херсонщина перебувала на порозі екологічної катастрофи, що зазначали у владі та в агрохолдингу «Авангард».

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