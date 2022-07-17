Влада повідомляє про масований нічний обстріл Миколаєва

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляє, що внаслідок російського масованого ракетного обстрілу сталися пожежі на двох промислових підприємствах.



«17 липня орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється», – написав він у телеграмі.

За даними мера міста Олександра Сєнкевича, вночі в Миколаєві прогриміло близько 10 потужних вибухів.

15 липня вранці в Миколаєві пролунали понад 10 потужних вибухів. За даними влади, російські ракети вдарили по Миколаївському педагогічному інституту і Національному університету кораблебудування. Внаслідок цих ударів постраждали дві людини.

Миколаїв російські війська обстрілюють з різних видів озброєнь практично щоденно.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.