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Влада повідомляє про масований нічний обстріл Миколаєва

Фото ілюстративне

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляє, що внаслідок російського масованого ракетного обстрілу сталися пожежі на двох промислових підприємствах.

«17 липня орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється», – написав він у телеграмі.

За даними мера міста Олександра Сєнкевича, вночі в Миколаєві прогриміло близько 10 потужних вибухів.

15 липня вранці в Миколаєві пролунали понад 10 потужних вибухів. За даними влади, російські ракети вдарили по Миколаївському педагогічному інституту і Національному університету кораблебудування. Внаслідок цих ударів постраждали дві людини.

Миколаїв російські війська обстрілюють з різних видів озброєнь практично щоденно.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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