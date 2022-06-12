В окупованому Мелітополі стався вибух – ЗМІ

В окупованому Мелітополі стався вибух біля будівлі міського управління МВС, повідомляє російська агенція «Интерфакс» з посиланням на представника адміністрації окупантів Володимира Рогова.

За його даними, тяжке поранення отримала жінка, що проходила, також в спину поранено чоловіка.

Також про «потужний вибух в Мелітополі» повідомляє місцевий телеграм-канал «Риа-Мелитополь». За даними каналу, вибух стався біля приміщення МВС окупантів.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.