У Чорному морі готові до застосування 16 російських «Калібрів» – ОК «Південь»

Росія в Чорному морі має напоготові до застосування 16 ракет «Калібр», повідомило оперативне командування «Південь».

«Вороже корабельне угруповання з 10 кораблів укривається від шторму в Чорному морі неподалік узбережжя Криму. Два ракетних носії і два ВДК (великі десантні кораблі – ред.) – на бойовому чергуванні. Напоготові до застосування 16 «Калібрів», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в ніч на 11 серпня.

У Генштабі ЗСУ неодноразово попереджали про збереження загрози ракетних ударів по військових об’єктах і елементах інфраструктури на всій території України з боку Росії.