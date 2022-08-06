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Росія тримає напоготові 24 «Калібрів» у Чорному морі – ВМС ЗСУ

В акваторії Чорного моря перебувають чотири російські ракетоносії

У Чорному морі Росія тримає 4 носії крилатих ракет «Калібр» з загальним залпом 24 ракети, повідомляє у фейсбуці пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

За повідомленням, в Азовському морі противник продовжує утримувати на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів, а в Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет «Калібр».

Станом на 18 липня, за даними президента Володимира Зеленського, від початку повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад три тисячі крилатих ракет.

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