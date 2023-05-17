«Люди повертаються з російської «евакуації» на таксі» – голова ВА Токмака

Голова міської військової адміністрації Токмака Запорізької області Олександр Чуб розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що заклики окупантів до так званої евакуації у місті тривають.

«Російські солдати ходять по квартирах і кажуть, що це наказ – виїжджати. Якщо чують, що не хочуть, відповідь: «Вас ніхто не питає, треба збирати речі» – одна-дві сумочки і на Бердянськ», – розповів він.

Однак охочих залишити місто порівняно з минулим тижнем поменшало, зазначив Чуб, а ті, хто раніше виїхав, шукають шляхи для повернення.

«У Токмак приїжджали минулого тижня автобуси, які везли людей до Бердянська, але ці автобуси не були заповнені повністю. Це були переважно колаборанти, які не мали власного авто. Багато з них, побачивши, в яких умовах їх там розселяють, які надають їм там послуги, навіть на таксі поверталися назад до Токмака», – розповів Чуб.

За його даними, у Бердянську, куди пропонують виїжджати жителям Токмака, розселяють не по базах відпочинку, а в спортзалах шкіл та в дитсадках.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити озвучені дані.

Минулого тижня очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина повідомила проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я», що до Бердянська вивозять представників окупаційної влади захоплених міст і сіл Запорізької області, тих, хто з ними співпрацював, а також дітей.

Посилаючись на інформацію від містян, вона також зазначила, що разом із цивільним населенням до міста прибувають і російські військові.

Днями призначена Кремлем «влада» окупованої частини Запорізької області заявила про евакуацію жителів низки населених пунктів, розташованих біля лінії фронту.

Раніше в МАГАТЕ підтвердили початок евакуації жителів Енергодара, окупованого міста на Запоріжжі, де мешкає більша частина персоналу захопленої військами РФ Запорізької АЕС. Український мер міста Дмитро Орлов також заявив, що окупаційна влада закрила паспортні столи і низку адміністративних управлінь в Енергодарі та вивозить документи й обладнання.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, з окупованої частини Запорізької області російська сторона евакуйовує окупаційну владу, так звану «народну міліцію» та їхні родини.