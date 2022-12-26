ВМС: Росія тримає в Чорному морі 16 «Калібрів»

У Чорному морі станом на 26 грудня на бойовому чергуванні перебувають до 10 російських кораблів, із них – три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 16 ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до одного корабля; в Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, коментуючи ситуацію у Чорному морі, заявила, що російські війська «до чогось готуються».

За її словами, зберігається загроза ракетного удару – не тільки масованого, але і точкового.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю виданню «Ліга» заявив, що в Росії залишилося ракет «на два-три» масовані удари.

«Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математично їхні розрахунки, – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання – це нереально», – заявив Буданов.