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ЗАЕС відновила живлення від української електромережі – МАГАТЕ

Два тижні тому ЗАЕС втратила підключення до лінії 750 кВ, інші основні зовнішні лінії електропередачі, які були втрачені раніше, залишаються несправними

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову отримує електроенергію від української мережі, заявили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, які були пошкоджені», – йдеться у повідомленні.

У МАГАТЕ нагадують, що після того, як два тижні тому ЗАЕС втратила підключення до лінії 750 кВ, вона спочатку використовувала власну електроенергію, а потім на резервні лінії електропередач, які з’єднували її з мережею через електророзподільний пункт сусідньої теплоелектростанції.

«Після повторного підключення основної лінії вчора вдень три резервні лінії електропередач знову залишаються в резерві. Три інші основні зовнішні лінії електропередачі 750 кВ, які були втрачені раніше, залишаються несправними…Лінія 750 кВ була відновлена в той же день, коли «Енергоатом» повідомив про поставку запчастин для ремонту ліній електропередач ЗАЕС, а також додаткових запасів палива для аварійних дизель-генераторів станції, які можуть використовуватися як резервні. Ці поставки запчастин і палива підтвердили експерти МАГАТЕ на місці», – додають в агентстві.

Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки, але вони все ще потребують електроенергії для підтримки необхідних функцій безпеки.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. 2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.

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