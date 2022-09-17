ЗАЕС відновила живлення від української електромережі – МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову отримує електроенергію від української мережі, заявили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, які були пошкоджені», – йдеться у повідомленні.

У МАГАТЕ нагадують, що після того, як два тижні тому ЗАЕС втратила підключення до лінії 750 кВ, вона спочатку використовувала власну електроенергію, а потім на резервні лінії електропередач, які з’єднували її з мережею через електророзподільний пункт сусідньої теплоелектростанції.

«Після повторного підключення основної лінії вчора вдень три резервні лінії електропередач знову залишаються в резерві. Три інші основні зовнішні лінії електропередачі 750 кВ, які були втрачені раніше, залишаються несправними…Лінія 750 кВ була відновлена в той же день, коли «Енергоатом» повідомив про поставку запчастин для ремонту ліній електропередач ЗАЕС, а також додаткових запасів палива для аварійних дизель-генераторів станції, які можуть використовуватися як резервні. Ці поставки запчастин і палива підтвердили експерти МАГАТЕ на місці», – додають в агентстві.

Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки, але вони все ще потребують електроенергії для підтримки необхідних функцій безпеки.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. 2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.