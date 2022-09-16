До Енергодара дісталися вантажівки з необхідними запчастинами та дизельним пальним для ЗАЕС – «Енергоатом»

До окупованого Енергодара змогли дістатися 25 вантажівок з найнеобхіднішими запчастинами, матеріалами та дизельним пальним, повідомляє пресслужба компанії «Енергоатом», яка є оператором Запорізької АЕС.

«Колона з 25-ти вантажівок ДП «НАЕК «Енергоатом», пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару. Компанія забезпечила доставку першочергово необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти», – повідомили у компанії.

В «Енергоатомі» додають, що також було поновлено незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС, і – найголовніше – доставлено додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. 2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.