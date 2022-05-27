На Запоріжжі російська авіація завдала ударів біля Малої Токмачки та Оріхова – Генштаб ЗСУ

На Запоріжжі російська штурмова авіація завдала ударів біля Малої Токмачки та Оріхова, повідомляєу вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог застосував міномети, реактивну та ствольну артилерію уздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів із літаків штурмової авіації Су-25 в районах Малої Токмачки та Оріхова», – йдеться у повідомленні.



У Генштабі повідомляють, що противник перемістив до Херсонської області автомобільну техніку, бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню – це зроблено у рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат.

На Південнобузькому напрямку російські війська основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій українських військ та недопущенні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки. З боку військ РФ була невдала спроба штурмових дій в районі населеного пункту Любомирівка.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Від початку масштабного вторгнення 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет, «абсолютну більшість – по цивільних об’єктах», повідомив президент України Володимир Зеленський.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.