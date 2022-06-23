«Вишки Бойка» продовжують горіти – супутниковий знімок NASA

Пожежа на бурових платформах «Чорноморнафтогазу», пошкоджених після удару, ймовірно українських військових, триває – свідчать супутникові знімки NASA.

На зображеннях NASA є фільтр для виявлення займання, який використовується для відстеження лісових пожеж у мирний час, але під час війни також може виявляти місце бойових дій.

Пожежа на «вишках Бойка» триває з понеділка, 20 червня, коли російська влада звинуватила Збройні сили України в ураженні бурових платформ.

21 червня пожежа на платформах посилилася. Тоді російська влада заявила, що вогонь підійшов до свердловин.

На знімках 22 червня було видно чотири вогнища пожежі, наразі їх – два.

За даними російського державного агентства ТАСС, рятувальники четвертий день продовжують пошуки зниклих безвісти після удару по платформах «Чорноморнафтогазу». Нікого поки що не знайшли.

20 червня народний депутат України від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив про удар Збройних сил України по «вишках Бойка» – бурових платформах у Чорному морі, захоплених Росією після окупації Криму.

Інформацію про удар по бурових платформах «Чорноморнафтогазу» підтвердив російський голова анексованого Криму Сергій Аксьонов. За його даними, з платформ евакуювали 94 особи. Внаслідок удару зазнали поранень троє, ще семеро – зникли безвісти, казав Аксьонов. Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявляв, що офіційного підтвердження того, що українська армія обстріляла газові вишки в Чорному морі немає, однак, на його думку, ЗСУ мали для цього підстави. Братчук вказав на те, що Росія розмістила військових і обладнання на цих вишках.

21 червня російський сенатор із Криму Ольга Ковітіді також заявила, що у Чорному морі триває пожежа на буровій платформі «Чорноморнафтогазу».