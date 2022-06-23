У Чорному й Азовському морях залишаються 5 носіїв російських ракет – Генштаб

В акваторії Чорного й Азовського морів наразі залишаються п’ять носіїв російських високоточних ракет, готових до завдання ракетних ударів по території України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«В акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий оперативний режим. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються п’ять носіїв високоточної зброї», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Напередодні речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що Росія готова випустити по території України до 44 ракет з акваторії Чорного моря.

За словами Мотузяника, кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

21 червня Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки заявило, що українська берегова оборона значною мірою нейтралізувала здатність Росії встановити контроль на морі.

17 червня у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту.