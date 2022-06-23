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ЗСУ продовжують атакувати війська РФ на Зміїному, поцілили у ще один ЗРК – ОК «Південь»

На Зміїному ЗСУ вразили ще один російський ЗРК «Панцир С1». Фото ілюстративне

Українські військові влучили у ще один російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» на острові Зміїний, повідомляє оперативне командування «Південь».

«Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», – йдеться у повідомленні.

21 червня оперативне командування «Південь» повідомляло, що на Зміїному ЗСУ вразили російський ЗРК «Панцир С1», радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

Острів Зміїний у Чорному морі перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни. Час від часу українська сторона повідомляє про враження російських сил на острові чи поруч. Зокрема 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.

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