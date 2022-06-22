Росія готова випустити по Україні до 44 ракет із Чорного моря – Міноборони

Росія готова випустити по території України до 44 ракет з акваторії Чорного моря, заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв КРМБ типу «Калибр» (сумарний залп – до 44 ракет)», – зазначив він на брифінгу 22 червня.

За словами Мотузяника, кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

21 червня Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки заявило, що українська берегова оборона значною мірою нейтралізувала здатність Росії встановити контроль на морі.

17 червня у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту.