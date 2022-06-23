Миколаїв атакований крилатими ракетами, одна людина поранена – влада

Російські війська 23 червня атакували Миколаїв крилатими ракетами, внаслідок чого поранена одна цивільна людина, повідомила Одеська міська рада з посиланням на оперативне командування «Південь».

За повідомленням, крилаті ракети також були запущені по Одеській області, їх ліквідували сили ППО.

«Миколаїв знов атаковано трьома крилатими ракетами наземного базування з окупованої території Херсонщини. Влучання відбулося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста, поранено одну цивільну особу, подробиці уточнюються. По Одещині вдарили ще дві крилаті ракети, які успішно ліквідовано силами протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні міської ради в телеграмі.

Раніше сьогодні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в місті лунають «потужні» вибухи.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

22 червня сім російських ракет вдарили по Миколаєву, внаслідок цієї атаки поранені троє людей.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.