По Миколаєву вдарили сім російських ракет – ОВА

Сім російських ракет вдарили по Миколаєву, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Перервав інспекцію в районі. Повертаюся в місто. Удар по місту сімома ракетами», – написав він у телеграмі.

17 червня вранці російські війська ракетами вдарили по Миколаєву, повідомила місцева влада. За даними ОВА, через ракетну атаку були пошкоджені чотири житлових багатоповерхових будинки і об'єкт інфраструктури. У результаті цих атак загинули дві людини, 16 з 20 поранених потрапили до лікарні, серед поранених є двоє дітей.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють регулярно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.