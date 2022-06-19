Влада Миколаївщини заявляє про 5448 пошкоджених цивільних об’єктів від початку вторгнення РФ

Станом на 19 червня внаслідок вторгнення російської армії в Україну в Миколаївській області були частково або повністю пошкоджені 5448 цивільних об’єктів, повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.



З них, йдеться в повідомленні:

об’єкти житлового фонду – 3565,

медичні заклади – 37,

навчальні заклади – 218,

заклади культури – 99,

об’єкти промислових підприємств – 49,

об’єкти життєзабезпечення: газо – 631, електро – 406, водо – 23, теплопостачання – 71,

інші не військові об’єкти – 349.

Наразі в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни, кажуть в Миколаївській ОВА. Нині без газопостачання – всього 7154 споживачі, за офіційними даними.

«На цей час припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення в 93 населених пунктах (в одному – частково) Баштанського та Миколаївського районів», – йдеться в повідомленні.

Також місцева влада повідомляє, що проводиться добровільна евакуація. Станом на 19 червня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 445 внутрішньо переміщених осіб, вказують в ОВА. І додають, що з Миколаївської області загалом евакуювали 22736 людей.

Оперативне командування «Південь» тим часом повідомило вдень 19 червня, що у Миколаївській області внаслідок обстрілу Галицинівської громади загинули двоє місцевих жителів, на території приватного сільськогосподарського підприємства сталося загоряння.

«У Миколаївській області тривають обстріли в Баштанському районі. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Упродовж 17 червня на Миколаївщині через російські обстріли, як повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва, були поранені 22 людини.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють регулярно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Президент України Володимир Зеленський відвідав напередодні, зокрема, передові позиції в Миколаївській області і заявив рано-вранці 19 червня, що «південь ми нікому не віддамо, все своє повернемо».