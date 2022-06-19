Влада Миколаївщини заявляє про 5448 пошкоджених цивільних об’єктів від початку вторгнення РФ

Станом на 19 червня внаслідок вторгнення російської армії в Україну в Миколаївській області були частково або повністю пошкоджені 5448 цивільних об’єктів, повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.
З них, йдеться в повідомленні:
- об’єкти житлового фонду – 3565,
- медичні заклади – 37,
- навчальні заклади – 218,
- заклади культури – 99,
- об’єкти промислових підприємств – 49,
- об’єкти життєзабезпечення: газо – 631, електро – 406, водо – 23, теплопостачання – 71,
- інші не військові об’єкти – 349.
Наразі в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни, кажуть в Миколаївській ОВА. Нині без газопостачання – всього 7154 споживачі, за офіційними даними.
«На цей час припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення в 93 населених пунктах (в одному – частково) Баштанського та Миколаївського районів», – йдеться в повідомленні.
Також місцева влада повідомляє, що проводиться добровільна евакуація. Станом на 19 червня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 445 внутрішньо переміщених осіб, вказують в ОВА. І додають, що з Миколаївської області загалом евакуювали 22736 людей.
Оперативне командування «Південь» тим часом повідомило вдень 19 червня, що у Миколаївській області внаслідок обстрілу Галицинівської громади загинули двоє місцевих жителів, на території приватного сільськогосподарського підприємства сталося загоряння.
«У Миколаївській області тривають обстріли в Баштанському районі. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється», – йдеться у повідомленні.
Упродовж 17 червня на Миколаївщині через російські обстріли, як повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва, були поранені 22 людини.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.
Миколаївщину війська РФ обстрілюють регулярно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.
Президент України Володимир Зеленський відвідав напередодні, зокрема, передові позиції в Миколаївській області і заявив рано-вранці 19 червня, що «південь ми нікому не віддамо, все своє повернемо».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4509 і поранення 5585 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Серед загиблих – щонайменше 294 дитини, серед поранених – 463. Це дані від 24 лютого до півночі 16 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ