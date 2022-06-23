Влада повідомляє про «потужні» вибухи в Миколаєві

У Миколаєві лунають «потужні» вибухи, повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.



«Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережними. У місті оголошена загроза артилерійського обстрілу», – написав він у телеграмі.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

22 червня сім російських ракет вдарили по Миколаєву, внаслідок цієї атаки поранені троє людей.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.