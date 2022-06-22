Cім ракет по Миколаєву: як Україна може відповідати на ракетні атаки Росії?

У Росії палав нафтопереробний завод. Що сталося?

У Росії вранці на нафтопереробному заводі в Новошахтинську Ростовської області сталася пожежа, зараз її вже загасили, повідомило російське МНС. У МНС заявили, що причини пожежі уточнюються, проте, за даними телеграм-каналу «Сота», пожежа почалася через удар безпілотника.

Цей телеграм-канал оприлюднив відео нібито удару по заводу, на якому видно як безпілотник завдає удар по місцю, яке у відео називають «НПЗ». Достовірність цього відео наразі перевірити неможливо.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що на Новошахтинському НПЗ знайшли фрагменти двох безпілотників. За його словами, атака безпілотника є однією з версій пожежі на підприємстві. Удар по заводу у Росії – дії України?

Про це у програмі Свобода Live:

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