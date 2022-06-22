Cім ракет по Миколаєву: як Україна може відповідати на ракетні атаки Росії?

- У Росії палав нафтопереробний завод. Що сталося?
У Росії вранці на нафтопереробному заводі в Новошахтинську Ростовської області сталася пожежа, зараз її вже загасили, повідомило російське МНС. У МНС заявили, що причини пожежі уточнюються, проте, за даними телеграм-каналу «Сота», пожежа почалася через удар безпілотника.
Цей телеграм-канал оприлюднив відео нібито удару по заводу, на якому видно як безпілотник завдає удар по місцю, яке у відео називають «НПЗ». Достовірність цього відео наразі перевірити неможливо.
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що на Новошахтинському НПЗ знайшли фрагменти двох безпілотників. За його словами, атака безпілотника є однією з версій пожежі на підприємстві. Удар по заводу у Росії – дії України?
Про це у програмі Свобода Live:
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Сім російських ракет вдарили по Миколаєву, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Перервав інспекцію в районі. Повертаюся в місто. Удар по місту сімома ракетами», – написав він у телеграмі. За інформацією місцевого ЗМІ «Новости N», після ракетних ударів виникли пожежі, над містом здіймався чорний стовп диму. Які саме об’єкти зазнали руйнувань, поки невідомо. Як Україна може протидіяти ракетним атакам Росії?Про це і не тільки – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода.
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