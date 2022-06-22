Війська РФ вранці продовжили обстріли Харкова, є постраждалі – ОВА

Харкові вночі під російські обстріли потрапили Слобідський та Індустріальний райони, були руйнування і кілька масштабних пожеж, а від ранку тривають обстріли Немишлянського району, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За попередніми даними, поранені три людини. Інформація уточнюється.

Олег Синєгубов також поінформував, що війська РФ вночі знову обстрілювали Чугуїв – попередньо 2 людини загинули, ще двоє поранених, зруйновані житлові будинки та господарські споруди.



У Золочеві через обстріли пошкоджено багатоквартирний будинок, сталася пожежа. Виявили тіло загиблого. Наразі тривають рятувальні роботи, є імовірність, що під завалами є ще 2 людей.



У Шевченковому внаслідок російського обстрілу учора ввечері 1 людина зазнала поранення.

У Харківській ОВА повідомляли, що внаслідок російських обстрілів 21 червня у Харківської області 15 людей загинули, 16 зазнали поранень. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 34 людей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 16 червня підтвердили 4509 випадків загибелі, 5585 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.