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Наслідки російських ракетних ударів по Харкову (фотосвідчення)

У МВС України 19 червня повідомили про підвищений ризик обстрілів Харкова, оскільки російські війська знову прагнуть перетворити його на «прифронтове місто».

Через кілька годин після цього попередження російське міністерство оборони заявило, що запустило крилаті ракети «Іскандер» по бронетанковому заводу у Харкові. Фотографи Reuters та EPA задокументували руйнування, спричинені ракетним обстрілом Росії, внаслідок яких було пошкоджено кілька навчальних закладів та промислову зону.

У травні захисники Харкова не дали російській армії оточити місто. Наступ припинився, а російські підрозділи поволі відтіснялися подалі від Харкова. Однак, минулого тижня з'явилися повідомлення про те, що російські сили розгорнули артилерію, щоб завадити українському контрнаступу під Харковом.

Очевидці спостерігають, як 20 червня в Немишлянському районі Харкова рятувальники намагаються загасити пожежу, спричинену обстрілом російської армії.&nbsp; Президент України Володимир Зеленський попередив, що Москва намагається перегрупуватись для повторного нападу на Харків. &laquo;Звичайно, ми зробимо все можливе, щоб зупинити окупантів, захистити людей. Але щоб зробити це швидше, нам потрібна підтримка, сучасна зброя. Така зброя, яка має більший потенціал, ніж у російської армії. Це питання життя&raquo;.&nbsp;
1 Очевидці спостерігають, як 20 червня в Немишлянському районі Харкова рятувальники намагаються загасити пожежу, спричинену обстрілом російської армії. 

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Москва намагається перегрупуватись для повторного нападу на Харків. «Звичайно, ми зробимо все можливе, щоб зупинити окупантів, захистити людей. Але щоб зробити це швидше, нам потрібна підтримка, сучасна зброя. Така зброя, яка має більший потенціал, ніж у російської армії. Це питання життя». 
Наслідки російського ракетного удару по Харківській державній зооветеринарній академії. 20 червня 2022 року. На щастя, за словами свідків, ніхто не загинув та не постраждав
2 Наслідки російського ракетного удару по Харківській державній зооветеринарній академії. 20 червня 2022 року.

На щастя, за словами свідків, ніхто не загинув та не постраждав
Приміщення Харківської державної зооветеринарної академії пошкоджене російським ракетним ударом&nbsp;
3 Приміщення Харківської державної зооветеринарної академії пошкоджене російським ракетним ударом 
Очевидець оглядає вирву біля Харківської державної зооветеринарної академії. Вирва, глибиною у 2,5 метри і радіусом у десятки метрів, є місцем влучення російської ракети.&nbsp;
4 Очевидець оглядає вирву біля Харківської державної зооветеринарної академії. Вирва, глибиною у 2,5 метри і радіусом у десятки метрів, є місцем влучення російської ракети. 
Птахи-таксидерми, які вціліли під час російського ракетного удару по Харківській державній зооветеринарній академії
5 Птахи-таксидерми, які вціліли під час російського ракетного удару по Харківській державній зооветеринарній академії
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Прибирання після ракетної атаки, а брудну воду можна і вирву злити. 20 червня 2022 року. Харків
7 Прибирання після ракетної атаки, а брудну воду можна і вирву злити. 20 червня 2022 року. Харків
Вогнеборці гасять пожежу, яка виникла в промисловій зоні Харкова в результаті російського обстрілу. 20 червня 2022 року
8 Вогнеборці гасять пожежу, яка виникла в промисловій зоні Харкова в результаті російського обстрілу. 20 червня 2022 року
Розбирання завалів після влучення російських крилатих ракет по Люботинському професійно-технічному коледжу залізничного транспорту під Харковом. Як повідомляє &laquo;Українська правда&raquo;, дві російські крилаті ракети прилетіли у&nbsp; коледж, де був розміщений волонтерський центр допомоги внутрішньо переміщеним особам
9 Розбирання завалів після влучення російських крилатих ракет по Люботинському професійно-технічному коледжу залізничного транспорту під Харковом.

Як повідомляє «Українська правда», дві російські крилаті ракети прилетіли у  коледж, де був розміщений волонтерський центр допомоги внутрішньо переміщеним особам
Люди розбирають завали Люботинського професійно-технічного коледжу залізничного транспорту під Харковом. Щонайменше троє мирних жителів загинули та семеро отримали поранення в результаті російських обстрілів Харківської області за останню добу, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації&nbsp;Олег Синєгубов у Telegram 21 червня.
10 Люди розбирають завали Люботинського професійно-технічного коледжу залізничного транспорту під Харковом.

Щонайменше троє мирних жителів загинули та семеро отримали поранення в результаті російських обстрілів Харківської області за останню добу, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram 21 червня.

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