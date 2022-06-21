Наслідки російських ракетних ударів по Харкову (фотосвідчення)

У МВС України 19 червня повідомили про підвищений ризик обстрілів Харкова, оскільки російські війська знову прагнуть перетворити його на «прифронтове місто».

Через кілька годин після цього попередження російське міністерство оборони заявило, що запустило крилаті ракети «Іскандер» по бронетанковому заводу у Харкові. Фотографи Reuters та EPA задокументували руйнування, спричинені ракетним обстрілом Росії, внаслідок яких було пошкоджено кілька навчальних закладів та промислову зону.

У травні захисники Харкова не дали російській армії оточити місто. Наступ припинився, а російські підрозділи поволі відтіснялися подалі від Харкова. Однак, минулого тижня з'явилися повідомлення про те, що російські сили розгорнули артилерію, щоб завадити українському контрнаступу під Харковом.