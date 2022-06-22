Кількість жертв вчорашніх російських обстрілів по Харківщині зросла – Попова

Кількість жертв російських обстрілів по Харківщині зросла – постраждали 34 людини, зокрема 15 людей загинуло, повідомила радниця голови Харківської ОВА Наталія Попова.



«Загалом у нас 34 постраждалих, з яких – 15 загиблих. На жаль, збільшилася кількість поранених. Можу додати, що вночі обстріли Харкова продовжились, без постраждалих. На даний момент відомо про ранковий обстріл Чугуєва, чекаємо оперативної інформації», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

У Харківській ОВА повідомляли, що внаслідок російських обстрілів 21 червня у Харківської області 15 людей загинули, 16 зазнали поранень.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 16 червня підтвердили 4509 випадків загибелі, 5585 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.