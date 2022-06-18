Зеленський поїхав у Миколаїв

Президент України Володимир Зеленський вперше після початку масштабного російського вторгнення відвідав Миколаїв, що зазнає регулярних обстрілів із боку військ РФ.

Під час робочої поїздки до регіону, голова держави провів нараду щодо ситуації на Миколаївщині, йдеться у повідомленні його офісу 18 червня. Там не уточнили, коли відбувся візит.

Президент оглянув будівлю Миколаївської ОДА, яка зазнала руйнувань унаслідок ракетного удару з боку російських військ, повідомили в пресслужбі. Для Зеленського – це була рідкісна поїздка за межі Києва в умовах повномасштабної війни.

Інформація про візит Зеленського надійшла на наступний день після того, як внаслідок удару Росії двоє людей загинули і 20 були поранені в Миколаєві.

Також Зеленський взяв участь у зустрічі з місцевими чиновниками у приміщенні, схожому на підвал, вручивши нагороди: «за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету й територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час оборони населених пунктів від російських загарбників, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, орденом «За мужність» ІІІ ступеня – міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича».

В офісі Зеленського повідомили, що на нараді «обговорили стан економіки, відновлення водопостачання та ситуацію в сільському господарстві».

«Представники військового командування регіону доповіли про ситуацію в зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря», – йдеться у повідомленні.

Миколаїв розташований приблизно за 100 кілометрів на північний захід від Херсона, який опинився під контролем російських військ у перші тижні війни.