Шестеро людей поранені через обстріли військ РФ на Херсонщині та Донеччині за добу

Понад пів сотні разів російські війська обстріляли минулої доби територію Херсонської області. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, п’ятеро людей зазнали поранень.

«По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю торгівельного закладу в Бериславі», – розповів посадовець.

Водночас голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко зазначив, що напередодні на Донеччині був поранений один мирний житель – у Ямполі.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.