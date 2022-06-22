Одна людина загинула, дві поранені через обстріл Миколаєва – мер

У Миколаєві внаслідок ранкового ракетного обстрілу загинула одна людина, ще двоє – поранені, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«На даний час маємо інформацію про постраждалі два підприємства. Це підприємства приватні, на території яких були паливо-мастильні матеріали тощо. Одна школа у нас постраждала, вибиті вікна, пошкоджено дах. П’ять 5-поверхівок, у них вибиті двері у під’їздах, вікна. Тобто повний комплект», - сказав міський голова в ефірі телемарафону 22 червня.

За словами Сєнкевича, через влучання ракети на одному з підприємств почалася пожежа, через що «майже все місто – у чорному диму».

«Пожежні працюють, але там усе має догоріти, бо загасити це неможливо», – сказав мер.

Крім того, за його словами, є інформація ще про чотири приватних будинки, «які були розгромлені: дахи, вікна, двері повилітали».

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вранці повідомив, що сім російських ракет вдарили по Миколаєву.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють регулярно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.