У Севастополі розширюють причал, біля якого раніше швартувалися кораблі ВМС України – фото

На північному березі Севастопольської бухти ведуться роботи з розширення причалу №8, що перебуває у віданні Чорноморського флоту Росії, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На причалі працюють крани, екскаватори, вантажні автомобілі й інша будівельна техніка. Над бухтою чути гуркіт відбійних молотків, у східній частині причалу видно тонни вибраного ґрунту.

На фотографіях, зроблених на початку травня, видно, що будівельні роботи лише розпочинаються. У червні причал уже значно розширили, на двох ділянках зведено підпірні стіни.

Офіційних повідомлень про роботи від російської влади Севастополя і командування Чорноморського флоту Росії не було.

Причал №8 розташований у Севастопольській бухті між Куриною пристанню та Інженерною бухтою. Довжина причальної стіни – 218 метрів. У сусідній Куриній пристані, як повідомляли Крим.Реалії, пришвартовано низку кораблів Чорноморського флоту Росії та захоплений український корабель управління «Славутич».

До окупації Криму Росією біля причалу №8 швартувалися кораблі Військово-морських сил України. З 2014 року біля причалу №8 розміщувалися російські кораблі берегової охорони. Наразі кораблі берегової охорони перебазовані в інші бухти Севастополя.