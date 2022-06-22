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У Севастополі розширюють причал, біля якого раніше швартувалися кораблі ВМС України – фото

Будівельні роботи на причалі №8 у Севастополі, середина червня 2022 року

На північному березі Севастопольської бухти ведуться роботи з розширення причалу №8, що перебуває у віданні Чорноморського флоту Росії, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На причалі працюють крани, екскаватори, вантажні автомобілі й інша будівельна техніка. Над бухтою чути гуркіт відбійних молотків, у східній частині причалу видно тонни вибраного ґрунту.

Причал №8 розташований у Севастопольській бухті між Куриною пристанню та Інженерною бухтою (ліворуч)
Причал №8 розташований у Севастопольській бухті між Куриною пристанню та Інженерною бухтою (ліворуч)

На фотографіях, зроблених на початку травня, видно, що будівельні роботи лише розпочинаються. У червні причал уже значно розширили, на двох ділянках зведено підпірні стіни.

Будівельні роботи на причалі на початковій стадії, початок травня 2022 року
Будівельні роботи на причалі на початковій стадії, початок травня 2022 року

Офіційних повідомлень про роботи від російської влади Севастополя і командування Чорноморського флоту Росії не було.

Причал №8 розташований у Севастопольській бухті між Куриною пристанню та Інженерною бухтою. Довжина причальної стіни – 218 метрів. У сусідній Куриній пристані, як повідомляли Крим.Реалії, пришвартовано низку кораблів Чорноморського флоту Росії та захоплений український корабель управління «Славутич».

До окупації Криму Росією біля причалу №8 швартувалися кораблі Військово-морських сил України. З 2014 року біля причалу №8 розміщувалися російські кораблі берегової охорони. Наразі кораблі берегової охорони перебазовані в інші бухти Севастополя.

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