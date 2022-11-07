ЗСУ збили російський штурмовик на Херсонщині – Повітряні сили

У Херсонській області українські військові збили російський штурмовик Су-25, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«7 листопада близько 9:30 у Херсонській області підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» збив російський штурмовик Су-25», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні британська розвідка заявила, що відсутність переваги Росії в повітрі у війні проти України буде спостерігатися і в найближчі тижні.

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний заявив, що у війні проти України Росія втратила більше літаків, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані.