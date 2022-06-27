В одному з будинків у Маріуполі виявили понад 100 тіл загиблих від бомбардування – радник мера

В одному з будинків в окупованому Маріуполі виявили понад 100 тіл загиблих у результаті бомбардування, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«При обстеженні будівель у Ліобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла – досі під завалами. Вилучення і поховання окупанти не планують. Продовжується ексгумація. В пріоритеті – двори шкіл і дитячих садочків. Після ексгумації тут оборобяють ями від запаху. На вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводиться», – написав Андрющенко у телеграмі вранці 27 червня.

Перевірити ці дані з незалежних джерел наразі неможливо.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих, за даними ООН – щонайменше 321 дитина, серед поранених – 483.

При цьому в організації наголосили, що реальні цифри – значно вищі, «оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження». Це стосується, наприклад, Маріуполя, «де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб», наголосили в ООН.

За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка у травні, тільки в цьому місті внаслідок дій російських військ загинули понад 20 тисяч цивільних.