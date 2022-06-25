У окупованому Маріуполі горить сміттєзвалище – міськрада

У окупованому Маріуполі триває пожежа сміттєзвалища, повідомляє міська рада міста. За її даними, пожежа виникла на законсервованому полігоні по вулиці Флотській.

«У Маріуполі палає сміттєзвалище. Отруйний смог накрив Приморський район. Окупанти не мають потужностей, щоб потушити пожежу. Місто на межі екологічної катастрофи», – повідомляє відомство.

За його заявою, у повітря виділяються фурани й діоксини, з яких особливо небезпечним є канцероген бензопірен. Міська рада застерігає, що хімічні речовини, які потрапляють у повітря, можуть призвести до отруєння людей.

Читайте також: Попередила, що зв’язку не буде довго, попросила чекати, вірити, любити ‒ мама «Пташки» з «Азовсталі»

«При цьому окупанти, знищивши всю техніку, не можуть ані локалізувати, ані ліквідувати пожежу. Якщо цього не зробити своєчасно, вогонь потрапить до «тіла» полігону і потушити його буде майже неможливо, що призведе до екологічної катастрофи. Це абсолютний цинізм та знущання з мирних жителів, їх життя та здоров’я знаходяться у небезпеці», – йдеться в коментарі мера міста Вадима Бойченка.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових. 6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі».