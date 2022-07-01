ДСНС: кількість загиблих через ракетний удар РФ у Миколаєві збільшилася до 8

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару Росії в Миколаєві зросла до восьми.

«О 22:55 під час пошуково-рятувальних робіт під завалами на сходовій клітині знайдено тіло чоловіка. Таким чином, внаслідок надзвичайної ситуації вісім людей загинули і шестеро – постраждали», – йдеться в повідомленні.

Роботи з розбору завалів тривають, додали рятувальники.

Російські війська завдали чергового ракетного удару по Миколаєву вранці 29 червня. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.