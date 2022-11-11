Сигнал українських каналів на Херсонщині працює в мережі цифрового телебачення Т2 – ОПУ

У звільненій від російських військ Херсонській області запрацювало українське телебачення, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Агов, ви там позривали телевізійні антени нам в Херсоні та області? Ну, так ми вже включили українське телебачення на Херсонщині», – написав Тимошенко у Telegram.

За його словами, сигнал українських каналів вже працює в мережі цифрового телебачення Т2.

11 листопада, у Херсон, що був під російською окупацією з перших днів повномасштабної війни, увійшли українські війська.