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Сигнал українських каналів на Херсонщині працює в мережі цифрового телебачення Т2 – ОПУ

Сигнал українських каналів працює в мережі цифрового телебачення Т2, кажуть в ОПУ

У звільненій від російських військ Херсонській області запрацювало українське телебачення, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Агов, ви там позривали телевізійні антени нам в Херсоні та області? Ну, так ми вже включили українське телебачення на Херсонщині», – написав Тимошенко у Telegram.

За його словами, сигнал українських каналів вже працює в мережі цифрового телебачення Т2.

11 листопада, у Херсон, що був під російською окупацією з перших днів повномасштабної війни, увійшли українські війська.

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Люди, які пережили російську окупацію, із сльозами на очах зустрічають українських військовослужбовців, які звільняють їхні села і міста. Про це фотосвідчення із звільненої 10 листопада Снігурівки, що за 50 кілометрів від Херсона

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