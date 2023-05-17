СБУ: російського командира, який віддав наказ на обстріл житлових кварталів Херсона, встановили

Служба безпеки України заявляє про встановлення особи російського командира, який віддав наказ на обстріл житлових кварталів Херсона.



Як повідомляє пресслужба відомства, ним виявився підполковник Дмитро Жарких – командир 8-го окремого артилерійського полку 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ.



«24 грудня 2022 року окупант віддав наказ на вогневий удар по центральній частині Херсона з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», які базувались на лівому березі р. Дніпро. Тоді рашисти поцілили у житлові будинки, магазини, лікарню та пункт видачі гуманітарної допомоги у центральній частині обласного центру. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 11 мирних жителів, ще 64 – отримали поранення», – повідомляє спецслужба.



За даними слідства, він ще у 2014 році брав активну участь у захоплені Криму, а після початку повномасштабного вторгнення підпорядковані фігуранту підрозділи були задіяні на південному фронті.



Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Після деокупації восени минулого року Херсонщина, зокрема обласний центр, практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.