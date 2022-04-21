У Маріуполі помер почесний житель, краєзнавець Сергій Буров – мерія

У Маріуполі помер почесний житель приазовського міста, краєзнавець Сергій Буров. Про це 21 квітня повідомляє Маріупольська міська рада.

«Померла людина-легенда. Почесний громадянин міста, історик, краєзнавець, письменник, кінематографіст. Сергій Давидович присвятив своє життя історії рідного Маріуполя.Він жив Маріуполем і помер разом із ним. В окупованому та обстрілюваному», – наголошують у мерії.

20 квітня стало відомо, що в оточеному російськими військами Маріуполі у віці 91 рік померла місцева жителька Ванда Обʼєдкова, яка в дитинстві пережила нацистську окупацію.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті майже два місяці.