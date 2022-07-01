У Маріуполі виявили «нову братську могилу», під завалами понад 100 тіл – радник мера

В окупованому військами РФ Маріуполі під завалами виявили «нову братську могилу», де перебуває понад 100 тіл, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Сумні знахідки щотижня. Нова братська могила під завалами на Лівобережжі. Вулиця Київська 53. Знов понад 100 тіл людей з кінця лютого. Окупанти поруч розбирають завали, знову про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах», – написав він у телеграмі 1 липня.

За його словами, ексгумація фактично зупинена.

«Окупаційна влада настільки захопилася створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли. Тимчасові вуличні могили потрохи перетворюються в постійні. Центральний район. Вул. Котляревского 8-а в двох кроках від «гуманітарного штабу» могили з квітня. Досі», – додав Андрющенко.

Перевірити ці дані з незалежних джерел наразі неможливо.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв у травні, що тільки в цьому місті внаслідок дій російських військ загинули понад 20 тисяч цивільних.