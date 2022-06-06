Жителів окупованого Бердянська «вітають» з Днем Росії (фото)

В окупованому Бердянську Запорізької області жителів міста вітають із російським державним святом – Днем Росії, яке відзначається 12 червня. В місті вже з’явилися тематичні білборди.

Як повідомили проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» місцеві жителі, які не називають своїх прізвищ з міркувань безпеки, це не перше свято, яке окупаційна влада міста навʼязує містянам. Зокрема серед таких – День російської мови та народження поета Олександра Пушкіна 6 червня. А раніше, 1 червня, з нагоди міжнародного Дня захисту дітей в місті влаштували частування з «пловом по-дагестанськи» та виставкою російської військової техніки.

«Як і 9 травня, перекрили весь центр, а ввечері салют запускали. В країні війна, люди гинуть, а в них свято. Ми думали, що нас бомблять, такі гучні феєрверки були», – розповів бердянець.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.