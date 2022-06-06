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Новини | Суспільство

Жителів окупованого Бердянська «вітають» з Днем Росії (фото)

Білборди в окупованому Бердянську, 6 червня 2022 року

В окупованому Бердянську Запорізької області жителів міста вітають із російським державним святом – Днем Росії, яке відзначається 12 червня. В місті вже з’явилися тематичні білборди.

Майже всі білборди Бердянська заклеєні російськими триколорами з нагадуванням про День Росії
Майже всі білборди Бердянська заклеєні російськими триколорами з нагадуванням про День Росії

Як повідомили проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» місцеві жителі, які не називають своїх прізвищ з міркувань безпеки, це не перше свято, яке окупаційна влада міста навʼязує містянам. Зокрема серед таких – День російської мови та народження поета Олександра Пушкіна 6 червня. А раніше, 1 червня, з нагоди міжнародного Дня захисту дітей в місті влаштували частування з «пловом по-дагестанськи» та виставкою російської військової техніки.

Білборди вздовж доріг у Бердянську, 6 червня 2022 року
Білборди вздовж доріг у Бердянську, 6 червня 2022 року

«Як і 9 травня, перекрили весь центр, а ввечері салют запускали. В країні війна, люди гинуть, а в них свято. Ми думали, що нас бомблять, такі гучні феєрверки були», – розповів бердянець.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

  • Бердянськ перебуває в російській окупації з 27 лютого.
  • Після окупації місто залишилося без газопостачання, є постійні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.
  • 21 березня українські правоохоронці отримали інформацію про те, що у інтернет-мережі опубліковане відео з особою, яка представляється як Сауленко Олександр Федорович. Чоловік повідомляв, що «бере на себе повноваження» з управління містом через начебто «повне самоусунення чинної влади і небажання співпрацювати з військово-цивільною адміністрацією». Самопроголошеному «меру» висунули підозру у колабораціонізмі, повідомили в Офісі генпрокурора України.

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